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Published Сегодня, 17:35

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Updated Сегодня, 18:47

Эпилепсия как оправдание, рассвет рецидивистов, пожар на промзоне и неработающий лифт

Эпилепсия как оправдание, рассвет рецидивистов, пожар на промзоне и неработающий лифт

7 февраля 2024, 17:35
Фото: Изображение Midjourney
Виновный в пьяном ДТП в Нижнем Тагиле оправдывается приступом эпилепсии. В городе выросло число преступлений, совершенных рецидивистами. Пожар на промзоне, который произошел из-за ремонта кровли, а также сломанный лифт и пропажа девушки: самое важное, что произошло за 7 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

Осенью 2022 года в Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил местную жительницу. Светлана Белькова в результате происшествия впала в кому, пережила несколько операций и была признана инвалидом. Виновник ДТП с обвинениями не согласен, более того, пытается оправдаться приступом эпилепсии. Впереди Светлану ждет еще несколько операций и судебных тяжб.

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На заседании городской думы Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» выступил с докладом о том, что в 2023 году выросло количество криминальных инцидентов, в которых замешаны лица, уже имеющие судимости по тяжким статьям.

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7 февраля в Нижнем Тагиле в промзоне недалеко от Северного шоссе во время ремонта крыши произошел пожар. В прошлом там находилось здание ЖБИ. В 2024 году здание не использовалось. Пожарные установили, что во время ремонта кровли загорелся утеплитель. Пожар захватил около 100 квадратных метров.

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Осенью 2023 года на сайте TagilCity.ru выходила новость о том, что в доме № 10 по улице Удовенко двери лифта зажали молодую женщину с коляской. В результате родительница получила травму. Ребенок цел. С того дня прошло не мало времени, но лифт до сих по не работает. Дело в том, что следствие еще идет, и правоохранители не дают разрешения на ремонт устройства.

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В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пропала 18-летняя девушка. Все случилось сегодня, 7 февраля. По данным, которые редакции сообщили волонтеры, девушка живет на улице Демьяна Бедного. На данный момент уже известно, что все в порядке, потеряшку нашли живой и здоровой. Что именно произошло с девушкой, пока неизвестно.

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