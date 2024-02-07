Эпилепсия как оправдание, рассвет рецидивистов, пожар на промзоне и неработающий лифт

Осенью 2023 года на сайте TagilCity.ru выходила новость о том, что в доме № 10 по улице Удовенко двери лифта зажали молодую женщину с коляской. В результате родительница получила травму. Ребенок цел. С того дня прошло не мало времени, но лифт до сих по не работает. Дело в том, что следствие еще идет, и правоохранители не дают разрешения на ремонт устройства.