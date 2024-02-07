Эпилепсия как оправдание, рассвет рецидивистов, пожар на промзоне и неработающий лифт

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Осенью 2022 года в Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил местную жительницу. Светлана Белькова в результате происшествия впала в кому, пережила несколько операций и была признана инвалидом. Виновник ДТП с обвинениями не согласен, более того, пытается оправдаться приступом эпилепсии. Впереди Светлану ждет еще несколько операций и судебных тяжб.
На заседании городской думы Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» выступил с докладом о том, что в 2023 году выросло количество криминальных инцидентов, в которых замешаны лица, уже имеющие судимости по тяжким статьям.
7 февраля в Нижнем Тагиле в промзоне недалеко от Северного шоссе во время ремонта крыши произошел пожар. В прошлом там находилось здание ЖБИ. В 2024 году здание не использовалось. Пожарные установили, что во время ремонта кровли загорелся утеплитель. Пожар захватил около 100 квадратных метров.
Осенью 2023 года на сайте TagilCity.ru выходила новость о том, что в доме № 10 по улице Удовенко двери лифта зажали молодую женщину с коляской. В результате родительница получила травму. Ребенок цел. С того дня прошло не мало времени, но лифт до сих по не работает. Дело в том, что следствие еще идет, и правоохранители не дают разрешения на ремонт устройства.
В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пропала 18-летняя девушка. Все случилось сегодня, 7 февраля. По данным, которые редакции сообщили волонтеры, девушка живет на улице Демьяна Бедного. На данный момент уже известно, что все в порядке, потеряшку нашли живой и здоровой. Что именно произошло с девушкой, пока неизвестно.