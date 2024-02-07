Фура влетела в забор в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По данным подписчика редакции TagilCity.ru, на ВМЗ грузовик врезался в забор. Также он сообщил, что на улице Верхняя Черепанова образовалась огромная пробка в обоих направлениях.
На перекрестке улиц Верхней Черепанова и Выйской водитель автомобиля DAF, мужчина 1967 года рождения, при повороте направо не рассчитал габариты транспортного средства. В результате этого он совершил наезд на ограждение в виде забора. Пострадавших нет, — рассказали редакции в пресс-службе ГИБДД.
Напомним, в середине января водитель Toyota снес ограждение и светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Серова, а заем скрылся с места происшествия.