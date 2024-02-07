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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Нижнем Тагиле водитель фуры снес ограждение

Фура влетела в забор в Нижнем Тагиле

7 февраля 2024, 12:59
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле водитель фуры снес ограждение

Утром 7 февраля в Нижнем Тагиле водитель большегруза не справился с управлением и въехал в забор. В результате на дороге образовалась большая пробка.

По данным подписчика редакции TagilCity.ru, на ВМЗ грузовик врезался в забор. Также он сообщил, что на улице Верхняя Черепанова образовалась огромная пробка в обоих направлениях.

Фото: tagilcity.ru
На перекрестке улиц Верхней Черепанова и Выйской водитель автомобиля DAF, мужчина 1967 года рождения, при повороте направо не рассчитал габариты транспортного средства. В результате этого он совершил наезд на ограждение в виде забора. Пострадавших нет, — рассказали редакции в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, в середине января водитель Toyota снес ограждение и светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Серова, а заем скрылся с места происшествия.

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