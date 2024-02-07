Госохрана запретила сносить дом Топоркова в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Региональная госохрана культурного наследия включила в перечень объектов усадьбу Топоркова. По словам активистов проекта «Том Сойер Фест», это еще одна причина для того, чтобы не сносить данное здание. Информация об этом есть в документе ведомства.
По мнению градозащитника Олега Букина, открытие было сделано после заказа археологических работ новым владельцем. При этом в случае, если границы памятника территорию вокруг здания, работы могут быть полностью запрещены без полного изучения объекта, рассказали общественные деятели.
Напомним, сносить здание начали 24 января 2024 года. При этом, как выяснилось, собственник о сносе не был в курсе.