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Госохрана остановила снос усадьбы Топоркова в Екатеринбурге

Госохрана запретила сносить дом Топоркова в Екатеринбурге

7 февраля 2024, 11:46
Фото: 1MI

Госохрана остановила снос усадьбы Топоркова в Екатеринбурге

В Екатеринбурге был наложен запрет на снос усадьбы Топоркова, которая расположена на улице Чернышевского.

Региональная госохрана культурного наследия включила в перечень объектов усадьбу Топоркова. По словам активистов проекта «Том Сойер Фест», это еще одна причина для того, чтобы не сносить данное здание. Информация об этом есть в документе ведомства.

По мнению градозащитника Олега Букина, открытие было сделано после заказа археологических работ новым владельцем. При этом в случае, если границы памятника территорию вокруг здания, работы могут быть полностью запрещены без полного изучения объекта, рассказали общественные деятели.

Напомним, сносить здание начали 24 января 2024 года. При этом, как выяснилось, собственник о сносе не был в курсе.

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