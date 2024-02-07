Грузовик «КАМАЗ» врезался в автобус на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Водитель грузовика выезжал со второстепенной трассы на главную и в какой-то момент столкнулся с рейсовым междугородним автобусом, в котором было 13 пассажиров, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пострадавших в результате дорожной аварии нет. Известно, что грузовик ехал без груза. Все пассажиры, которые ехали в автобусе, были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать травм. Движение на дорожном участке не ограничено.
Напомним, 6 февраля 2024 года на трассе Пермь — Екатеринбург грузовик занесло в сторону, из-за чего движение автомобилей было временно перекрыто.