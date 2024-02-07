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Грузовик и автобус столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Грузовик «КАМАЗ» врезался в автобус на трассе Пермь — Екатеринбург

7 февраля 2024, 09:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Грузовик и автобус столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Грузовая машина «КАМАЗ» влетела в пассажирский автобус №665, который ехал из Екатеринбурга в Нижние Серги, на трассе Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло 7 февраля 2024 года.

Водитель грузовика выезжал со второстепенной трассы на главную и в какой-то момент столкнулся с рейсовым междугородним автобусом, в котором было 13 пассажиров, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавших в результате дорожной аварии нет. Известно, что грузовик ехал без груза. Все пассажиры, которые ехали в автобусе, были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать травм. Движение на дорожном участке не ограничено.

Напомним, 6 февраля 2024 года на трассе Пермь — Екатеринбург грузовик занесло в сторону, из-за чего движение автомобилей было временно перекрыто.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автобус#Пассажиры#Трасса#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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