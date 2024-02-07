Грузовик «КАМАЗ» врезался в автобус на трассе Пермь — Екатеринбург

Пострадавших в результате дорожной аварии нет. Известно, что грузовик ехал без груза. Все пассажиры, которые ехали в автобусе, были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать травм. Движение на дорожном участке не ограничено.