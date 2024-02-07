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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Женщина из Нижнего Тагила сдала дочь в детский дом, но получала на нее пособие

Хитрый план: в Нижнем Тагиле мать получала пособие на дочь, которая жила в детдоме

7 февраля 2024, 14:05
Фото: 1MI

Женщина из Нижнего Тагила сдала дочь в детский дом, но получала на нее пособие

Жительница Нижнего Тагила написала заявление в Пенсионный фонд для получения социальной выплаты, утаив от сотрудников местонахождение девочки.

Около 130 тысяч рублей убытка причинила государству мать несовершеннолетней девочки из Нижнего Тагила. Она не занималась воспитанием своей дочери, но при этом получала на нее деньги. Ребенок все это время находился в Доме малютки. О факте мошенничества сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как показала проверка, мать умышленно ввела в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда, которые приняли решение о назначении пособия.

Против нее правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Ранее стало известно, что руководство реабилитационной больницы в Талице задолжали подрядчикам по госконтрактам 11 миллионов рублей.

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#Нижний Тагил#Деньги#Мать#Мошенничество#Пособие#Дочь#Выплаты#Дом ребенка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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