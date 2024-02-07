Хитрый план: в Нижнем Тагиле мать получала пособие на дочь, которая жила в детдоме

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Около 130 тысяч рублей убытка причинила государству мать несовершеннолетней девочки из Нижнего Тагила. Она не занималась воспитанием своей дочери, но при этом получала на нее деньги. Ребенок все это время находился в Доме малютки. О факте мошенничества сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как показала проверка, мать умышленно ввела в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда, которые приняли решение о назначении пособия.
Против нее правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
Ранее стало известно, что руководство реабилитационной больницы в Талице задолжали подрядчикам по госконтрактам 11 миллионов рублей.