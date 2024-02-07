Хитрый план: в Нижнем Тагиле мать получала пособие на дочь, которая жила в детдоме

Около 130 тысяч рублей убытка причинила государству мать несовершеннолетней девочки из Нижнего Тагила. Она не занималась воспитанием своей дочери, но при этом получала на нее деньги. Ребенок все это время находился в Доме малютки. О факте мошенничества сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.