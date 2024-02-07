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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Названы самые востребованные профессии на 30 лет

Какие профессии будут востребованы в ближайшие 30 лет

7 февраля 2024, 08:59
Фото: 1MI

Названы самые востребованные профессии на 30 лет

В будущем в мире появятся новые профессии, а также повышенным спросом будут пользоваться уже существующие. Создан список из направлений, которые не устареют в предстоящие 30 лет.

Актуальной останется профессия учитель. Своей ценности это направление точно не потеряет в ближайшие 10 лет, сообщают «Новые известия».

Также будут востребованы специальности:

  • персональный гид;
  • разработчик образовательных траекторий;
  • автор курсов;
  • тренер по майнд-фитнесу.

Будут пользоваться спросом и специальности в медицине:

  • онлайн-терапевт;
  • биофармаколог — работает над созданием новых лекарств;
  • генетик;
  • инженер-медик.

В бизнесе и финансах будут пользоваться спросом:

  • трендвотчер;
  • операционист банка;
  • тайм-менеджер;
  • проджект-менеджер;
  • аналитик-маркетолог или бизнес-аналитик;
  • операционный менеджер или гендиректор.

Востребованные профессии в строительстве:

  • архитектор городов;
  • проектировщик умного дома;
  • специалист реконструкции зданий;
  • архитектор 3D-печати.

Профессии в транспорте:

Спросом будут пользоваться специалисты, умеющие прогнозировать, контролировать и оптимизировать процессы передачи товара от поставщика до потребителя.

К примеру, это проектировщик новых видов транспорта, инженер беспилотников, оператор по кросс-логистике.

Работа в энергетике и ресурсах:

  • менеджеры по альтернативной энергии;
  • аналитики по энергосбережению;
  • метеоэнергетики;
  • системные инженеры;
  • специалисты по хранению энергии;
  • экоаналитики;
  • проектировщики.

Профессии в сельском хозяйстве:

  • оператор автоматизированной сельхозтехники;
  • агрокибернетик;
  • сельхозэколог;
  • ГМО-агроном или биотехнолог.

Массмедиа:

  • инфостилист;
  • дата-журналист;
  • разработчик медиапрограмм.

В социальной сфере:

  • психологи;
  • специалисты по краудсорсингу общественных проблем.

В сфере безопасности:

  • киберследователь;
  • проектировщик личной безопасности;
  • архитектор кибербезопасности.

Профессии в IT-сфере:

  • IT-проповедник;
  • промпт-инженер;
  • блокчейн-разработчик;
  • утилизатор мусора;
  • игромастер.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%. Так, за последний год заработная плата по полному кругу организаций выросла на 16,3% и составила на ноябрь 2023 года 66,4 тысячи рублей.

Рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат
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