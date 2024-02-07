Какие профессии будут востребованы в ближайшие 30 лет

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Актуальной останется профессия учитель. Своей ценности это направление точно не потеряет в ближайшие 10 лет, сообщают «Новые известия».
Также будут востребованы специальности:
Будут пользоваться спросом и специальности в медицине:
В бизнесе и финансах будут пользоваться спросом:
Востребованные профессии в строительстве:
Профессии в транспорте:
Спросом будут пользоваться специалисты, умеющие прогнозировать, контролировать и оптимизировать процессы передачи товара от поставщика до потребителя.
К примеру, это проектировщик новых видов транспорта, инженер беспилотников, оператор по кросс-логистике.
Работа в энергетике и ресурсах:
Профессии в сельском хозяйстве:
Массмедиа:
В социальной сфере:
В сфере безопасности:
Профессии в IT-сфере:
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%. Так, за последний год заработная плата по полному кругу организаций выросла на 16,3% и составила на ноябрь 2023 года 66,4 тысячи рублей.