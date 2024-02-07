Минтранс планирует привлечь 10 млрд рублей для реконструкции аэродромов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Для этого планируется создать специальный фонд, в который планируется собирать 10 млрд рублей в год.
Ожидается, что стоимость билетов может увеличиться не более чем на 50 рублей для каждого пассажира после завершения реконструкции. Таким образом, итоговая оплата за работы по реконструкции будет лежать на пассажирах.
Кроме того, планируется финансирование реконструкции крупных аэропортов с использованием средств федерального и регионального бюджетов, а также частных кредитных средств инвесторов, пишет RT.