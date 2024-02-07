На 34% больше вакансий стало в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В основном, стало больше предложений о работе в области автобизнеса. Пользуется спросом и направление «управление персоналом», «инвестиции», «туризм» и «искусство».
Одновременно с этим в регионе на 21% стало меньше предложений о работе в медицинской отрасли. Оклады возросли у юристов, строителей и сотрудников из сферы продаж.
На 30% увеличились заработки у работников спортклубов, салонов сферы красоты, представителей туризма, инвестиций и рабочих. Среднее вознаграждение в регионе увеличилась на 24% и составила 53,4 тысячи (по состоянию на январь).
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге.
Также ранее в уральской столице произошли массовые увольнения сотрудников. По данным источника, уволилось около 50 человек.