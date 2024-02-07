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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

46 тысяч вакансий открыто в Свердловской области

На 34% больше вакансий стало в Свердловской области

7 февраля 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney

46 тысяч вакансий открыто в Свердловской области

В январе 2024 года в Свердловской области было вакантно 46,8 тысяч вакансий, это на 34% больше показателей января 2023 года.

В основном, стало больше предложений о работе в области автобизнеса. Пользуется спросом и направление «управление персоналом», «инвестиции», «туризм» и «искусство».

Одновременно с этим в регионе на 21% стало меньше предложений о работе в медицинской отрасли. Оклады возросли у юристов, строителей и сотрудников из сферы продаж.

На 30% увеличились заработки у работников спортклубов, салонов сферы красоты, представителей туризма, инвестиций и рабочих. Среднее вознаграждение в регионе увеличилась на 24% и составила 53,4 тысячи (по состоянию на январь).

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге.

Также ранее в уральской столице произошли массовые увольнения сотрудников. По данным источника, уволилось около 50 человек.

В Екатеринбурге в 2023 году число вакансий увеличилось на 101%
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#Экономика#Свердловская область#Медицина#Зарплата#Туризм#Искусство#Юристы#Строители#Вакансии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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