На ВИЗе в Екатеринбурге построят школу искусств и детский сад

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Так распорядился мэр города Алексей Орлов. Он утвердил данные проектные решения. Новые объекты будут построены на улицах Татищева — Срединного кольца. Он предназначен для стройки новых жилых объектов, а также социального назначения.
Так, детское учреждение искусств будет возведено на более 10 тысячах «квадратов» территории. Там смогут обучаться 600 подопечных. Детский сад будет рассчитан на 350 воспитанников.
Кроме того, на территории планируют построить высотные дома. Появятся здесь и парковки.
Ранее сообщалось, что в екатеринбургском районе Уктус построят новые детсад, школу и высотные дома. Все это возведут до 2035 года.
Ранее сообщалось, что в трех школах Нижнего Тагила реконструируют спортплощадки.