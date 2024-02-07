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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пропала девушка и нашлась

Не дошла до дома: 18-летняя девушка пропала в селе под Нижним Тагилом и нашлась

7 февраля 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пропала девушка и нашлась

Волонтеры объявили о розыске 18-летней девушки, которая пропала в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Она ушла в сторону дома, но не вернулась.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» выдвинулись на поиски 18-летней Анастасии Куровской, которая проживает в селе Петрокаменское. По данным добровольцев, девушка проживает в доме на улице Демьяна Бедного.

Была одета в темную курточку по колено и черные сапоги по колено. Шапка черно-белая, больше белого цвета. Ушла в сторону дома, но до дома так и не дошла, — рассказал TagilCity.ru руководитель волонтеров Павел Фетисов.
Фото: Павел Фетисов

Всех, кто знает о местонахождении Анастасии Куровской просят обратиться по телефонам +7 980 930 16 32 или 112.

Напомним, ранее в Среднеуральске пропавшая семилетняя девочка была найдена живой и здоровой.

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