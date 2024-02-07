Не дошла до дома: 18-летняя девушка пропала в селе под Нижним Тагилом и нашлась

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» выдвинулись на поиски 18-летней Анастасии Куровской, которая проживает в селе Петрокаменское. По данным добровольцев, девушка проживает в доме на улице Демьяна Бедного.
Была одета в темную курточку по колено и черные сапоги по колено. Шапка черно-белая, больше белого цвета. Ушла в сторону дома, но до дома так и не дошла, — рассказал TagilCity.ru руководитель волонтеров Павел Фетисов.
Всех, кто знает о местонахождении Анастасии Куровской просят обратиться по телефонам +7 980 930 16 32 или 112.
Напомним, ранее в Среднеуральске пропавшая семилетняя девочка была найдена живой и здоровой.