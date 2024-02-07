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Десятки новых светофоров установят в Екатеринбурге

Новые «умные» светофоры появятся в Екатеринбурге за 122 млн рублей

7 февраля 2024, 10:48
Фото: 1MI

Десятки новых светофоров установят в Екатеринбурге

На перекрестках в Екатеринбурге появятся современные светофорные объекты, стоимость которых составит 122 миллиона рублей. Их установят летом 2024 года.

Помимо своей основной функции светофоры смогут анализировать движение транспорта в онлайне, после чего информация будет поступать в ЦОД. Благодаря этому будет проще бороться с заторами на дорогах, пишет Е1.

Во время ремонтных работ в летний период кроме светофоров будут также заменены электрические шкафы и опоры.

Модернизированные светофоры установят на Малышева — Сакко и Ванцетти, Крауля — Токарей, Студенческая — Первомайская, Щорса — Сурикова и других перекрестках в городе.

Напомним, 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе появились новые фазы светофора, которые помогают избегать возникновения опасных ситуаций на дороге.

В Нижнем Тагиле установят модернизированный светофор на остановке «Кедр»
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#Общество#Дорога#Город#Светофор#Техника#Ремонтные работы#Оснащение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Проезжая часть#ЦОДД#Перекрестки
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