Новые «умные» светофоры появятся в Екатеринбурге за 122 млн рублей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Помимо своей основной функции светофоры смогут анализировать движение транспорта в онлайне, после чего информация будет поступать в ЦОД. Благодаря этому будет проще бороться с заторами на дорогах, пишет Е1.
Во время ремонтных работ в летний период кроме светофоров будут также заменены электрические шкафы и опоры.
Модернизированные светофоры установят на Малышева — Сакко и Ванцетти, Крауля — Токарей, Студенческая — Первомайская, Щорса — Сурикова и других перекрестках в городе.
Напомним, 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе появились новые фазы светофора, которые помогают избегать возникновения опасных ситуаций на дороге.