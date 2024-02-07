«Ольга» разбушевалась: в Екатеринбурге господствует мощный циклон со снегом и ветром

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Мощный циклон с именем «Ольга» добрался до регионов Урала. В среду, 7 февраля, во власти стихии оказалась столица Свердловской области Екатеринбург. На город обрушился сильный снегопад с штормовым ветром. И это еще не самое худшее проявление «Ольги»: Екатеринбург находится в теплой области циклона, а его эпицентр сегодня переместился в столицу Башкирии Уфу, рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в комментарии E1.ru .
По словам специалиста, в среду можно ожидать порывов ветра до 13 м/с, температура воздуха опустится до -2 градусов. 8–9 февраля температура воздуха продолжит опускаться и достигнет к концу недели -10-12 градусов. Снега станет меньше, но полностью осадки не прекратятся.
Холодная погода сохранится в Екатеринбурге до воскресенья, и лишь на следующей неделе понемногу начнет теплеть.
Ранее стало известно о том, что 1 февраля на Урале произошло землетрясение магнитудой до пяти баллов по шкале Рихтера.