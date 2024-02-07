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Циклон «Ольга» обрушил на Екатеринбург обильный снегопад и сильный ветер

«Ольга» разбушевалась: в Екатеринбурге господствует мощный циклон со снегом и ветром

7 февраля 2024, 09:01
Фото: 1MI

Циклон «Ольга» обрушил на Екатеринбург обильный снегопад и сильный ветер

Жителей Екатеринбурга предупреждали об экстремальных снегопадах и сильнейшем порывистом ветре, но «Ольга» превзошла все ожидания.

Мощный циклон с именем «Ольга» добрался до регионов Урала. В среду, 7 февраля, во власти стихии оказалась столица Свердловской области Екатеринбург. На город обрушился сильный снегопад с штормовым ветром. И это еще не самое худшее проявление «Ольги»: Екатеринбург находится в теплой области циклона, а его эпицентр сегодня переместился в столицу Башкирии Уфу, рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в комментарии E1.ru .

По словам специалиста, в среду можно ожидать порывов ветра до 13 м/с, температура воздуха опустится до -2 градусов. 8–9 февраля температура воздуха продолжит опускаться и достигнет к концу недели -10-12 градусов. Снега станет меньше, но полностью осадки не прекратятся.

Холодная погода сохранится в Екатеринбурге до воскресенья, и лишь на следующей неделе понемногу начнет теплеть.

Ранее стало известно о том, что 1 февраля на Урале произошло землетрясение магнитудой до пяти баллов по шкале Рихтера.

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#Снег#Осадки#Погода#Снегопад#Прогноз#Циклон#Сильный ветер#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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