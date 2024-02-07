«Ольга» разбушевалась: в Екатеринбурге господствует мощный циклон со снегом и ветром

Мощный циклон с именем «Ольга» добрался до регионов Урала. В среду, 7 февраля, во власти стихии оказалась столица Свердловской области Екатеринбург. На город обрушился сильный снегопад с штормовым ветром. И это еще не самое худшее проявление «Ольги»: Екатеринбург находится в теплой области циклона, а его эпицентр сегодня переместился в столицу Башкирии Уфу, рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в комментарии E1.ru .