Отоларинголог назвал время, которое можно проводить в наушниках без вреда здоровью

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев предупредил аудиторию NEWS.ru, что использовать наушники в день стоит не более трех-пяти часов, при этом желательно отказаться от воспроизведения звука на высоких частотах.