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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Отоларинголог назвал время, которое можно проводить в наушниках без вреда здоровью

7 февраля 2024, 13:20
Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев предупредил аудиторию NEWS.ru, что использовать наушники в день стоит не более трех-пяти часов, при этом желательно отказаться от воспроизведения звука на высоких частотах.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт предостерегает от чрезмерно длительного использования наушников, заявляя, что они могут спровоцировать воспаление или привести к образованию пролежня.

Собеседник издания подчеркивает, что классическая музыка, как более комплексная, состоит из множества компонентов, позволяя развивать слух по максимуму и запускать мозговой процесс. Мусаев призывает дома использовать для прослушивания колонки, чтобы дополнительно не напрягать слуховой аппарат.

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