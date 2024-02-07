Отоларинголог назвал время, которое можно проводить в наушниках без вреда здоровью

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Как сообщает NEWS.ru, эксперт предостерегает от чрезмерно длительного использования наушников, заявляя, что они могут спровоцировать воспаление или привести к образованию пролежня.
Собеседник издания подчеркивает, что классическая музыка, как более комплексная, состоит из множества компонентов, позволяя развивать слух по максимуму и запускать мозговой процесс. Мусаев призывает дома использовать для прослушивания колонки, чтобы дополнительно не напрягать слуховой аппарат.