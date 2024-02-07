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Перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за высадку 10-летней пассажирки

Перевозчик в Екатеринбурге оштрафован на 20 тысяч. Кондуктор автобуса выгнала девочку

7 февраля 2024, 09:47
Фото: 1MI

Перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за высадку 10-летней пассажирки

В Екатеринбурге назначен штраф компании-перевозчику «Гортранс», чья сотрудница выгнала из салона автобуса №59 10-летнюю девочку. Также к ответственности привлекли кондуктора.

В прокуратуре в процессе проверки по факту инцидента было установлено нарушение со стороны кондуктора, которая выгнала ребенка, не достигшего 16 лет и ехавшего без сопровождения взрослых, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

После этого кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено административное дело в отношении руководителя компании-перевозчика. По итогам рассмотрения данного дела директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел 1 ноября 2023 года. У пассажирки не получилось оплатить свою поездку карточкой, поэтому кондуктор ее выгнала. Девочка в тот день ехала на прием к кардиологу, однако прием сорвался.

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