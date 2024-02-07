Перевозчик в Екатеринбурге оштрафован на 20 тысяч. Кондуктор автобуса выгнала девочку

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В прокуратуре в процессе проверки по факту инцидента было установлено нарушение со стороны кондуктора, которая выгнала ребенка, не достигшего 16 лет и ехавшего без сопровождения взрослых, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
После этого кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено административное дело в отношении руководителя компании-перевозчика. По итогам рассмотрения данного дела директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Напомним, инцидент произошел 1 ноября 2023 года. У пассажирки не получилось оплатить свою поездку карточкой, поэтому кондуктор ее выгнала. Девочка в тот день ехала на прием к кардиологу, однако прием сорвался.