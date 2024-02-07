Под Ивделем водитель заживо сгорел после аварии

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Предварительно известно, что водитель JAC совершал обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Chevrolet, а он отлетел на Nissan.
Далее Chevrolet загорелась. Заживо сгорел водитель, который там находился, сообщили в региональном ГИБДД.
Движение транспорта на этом участке дорожного полотна ограничено, создано реверсивное движение. На месте работают инспекторы ГИБДД.
Ранее грузовик «КамАЗ» врезался в автобус на трассе Пермь — Екатеринбург.