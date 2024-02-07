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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Водитель заживо сгорел после ДТП под Ивделем

Под Ивделем водитель заживо сгорел после аварии

7 февраля 2024, 11:52
Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель заживо сгорел после ДТП под Ивделем

На 147 км трассы Серов-Североуральск-Ивдель произошла авария, которая унесла жизнь человека.

Предварительно известно, что водитель JAC совершал обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Chevrolet, а он отлетел на Nissan.

Далее Chevrolet загорелась. Заживо сгорел водитель, который там находился, сообщили в региональном ГИБДД.

Движение транспорта на этом участке дорожного полотна ограничено, создано реверсивное движение. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Ранее грузовик «КамАЗ» врезался в автобус на трассе Пермь — Екатеринбург.

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