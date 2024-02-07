Полицейские нагрянули в ночной клуб в Екатеринбурге

Трое человек не стали проходить освидетельствование, за что были оштрафованы. Сейчас проводится анализ итогов проверки для того, чтобы принять соответствующие меры в отношении заведения. Аналогичные рейды будут продолжаться в Екатеринбурге и других городах региона, рассказал глава пресс-службе областного МВД Валерий Горелых.