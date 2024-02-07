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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:50

Сотрудники полиции в Екатеринбурге пришли с рейдом в ночной клуб

Полицейские нагрянули в ночной клуб в Екатеринбурге

7 февраля 2024, 06:50
Фото: 1MI

Сотрудники полиции в Екатеринбурге пришли с рейдом в ночной клуб

Сотрудники полиции в Екатеринбурге провели рейд в ночном клубе в профилактических целях.

Во время мероприятия правоохранители проверили не менее 270 посетителей. Было составлено 10 протоколов по административным нарушениям. Также были обнаружены двое подростков. В отношении их родителей возбудили административные дела, рассказали в пресс-службе екатеринбургского МВД.

Трое человек не стали проходить освидетельствование, за что были оштрафованы. Сейчас проводится анализ итогов проверки для того, чтобы принять соответствующие меры в отношении заведения. Аналогичные рейды будут продолжаться в Екатеринбурге и других городах региона, рассказал глава пресс-службе областного МВД Валерий Горелых.

Напомним, 4 февраля 2024 года в Екатеринбурге сотрудники полиции прервали БДСМ-вечеринку. Среди посетителей оказались двое подростков.

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