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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Младенец без родителей обнаружен в больнице в Екатеринбурге

Полуторамесячный ребенок остался без родителей в больнице Екатеринбурга

7 февраля 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney

Младенец без родителей обнаружен в больнице в Екатеринбурге

В Областной детской клинической больнице Екатеринбурга полуторамесячный ребенок остался без родителей.

Его маму депортировали из РФ, пишет ЕАН. Причина — нарушение женщиной миграционного режима. Папа малыша остается в России, тем не менее он не имеет возможности ухаживать за ним из-за своего плотного графика работы.

По словам врачей, отец активно участвует в восстановлении ребенка. У мальчика нашли врожденную инфекцию. Она передалась ему от мамы.

При этом в больнице также обратились за помощью к волонтерам. Это понадобилось из-за того, что ребенок совсем маленький.

Месячный мальчик скончался в Первоуральске. Его родители отмечали праздник и забыли про сына.

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#Происшествия#Ребенок#Больница#Россия#Дети#Работа#Волонтеры#Врачи#Депортация#Екатеринбург#Рф#Дарья Сорокина#Миграционный режим
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