Полуторамесячный ребенок остался без родителей в больнице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Его маму депортировали из РФ, пишет ЕАН. Причина — нарушение женщиной миграционного режима. Папа малыша остается в России, тем не менее он не имеет возможности ухаживать за ним из-за своего плотного графика работы.
По словам врачей, отец активно участвует в восстановлении ребенка. У мальчика нашли врожденную инфекцию. Она передалась ему от мамы.
При этом в больнице также обратились за помощью к волонтерам. Это понадобилось из-за того, что ребенок совсем маленький.
Месячный мальчик скончался в Первоуральске. Его родители отмечали праздник и забыли про сына.