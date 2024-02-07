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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Работникам транспорта в Екатеринбурге поднимут зарплаты из-за кадровых проблем

Поощрят рублем: водителей и кондукторов в Екатеринбурге решили удержать деньгами

7 февраля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

Работникам транспорта в Екатеринбурге поднимут зарплаты из-за кадровых проблем

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение повысить «денежное довольствие» работников транспортной сферы в Екатеринбурге, чтобы не разбежались оставшиеся водители и кондукторы.

Власти Свердловской области пытаются решить проблему с кадрами на городском пассажирском транспорте. Чтобы люди перестали увольняться, глава региона Евгений Куйвашев распорядился повысить заработную плату. Такая информация появилась в телеграм-канале «Не для протокола».

Если решение действительно будет принято, то повышение зарплат сотрудникам «Гортранса» и метрополитена станет уже вторым в 2024 году. Ранее выплаты были проиндексированы на 10% с 1 января.

Как уточняет Ura.ru со ссылкой на свой источник, «денежное довольствие» транспортникам может вырасти как минимум на треть.

Сегодня в «Гортрансе» не хватает более трети работников. На предприятии трудятся 4354 человека при нормативной мощности в 7414 человек.

Ранее стало известно, что водителям и кондукторам «Гортранса» помогут решить жилищные проблемы.

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#Транспорт#Деньги#Метро#Губернатор#Зарплаты#Индексация#Городской транспорт#Екатеринбург#Гортранс#Повышение зарплат#Дарья Бобровицкая
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