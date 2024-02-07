Поощрят рублем: водителей и кондукторов в Екатеринбурге решили удержать деньгами

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Власти Свердловской области пытаются решить проблему с кадрами на городском пассажирском транспорте. Чтобы люди перестали увольняться, глава региона Евгений Куйвашев распорядился повысить заработную плату. Такая информация появилась в телеграм-канале «Не для протокола».
Если решение действительно будет принято, то повышение зарплат сотрудникам «Гортранса» и метрополитена станет уже вторым в 2024 году. Ранее выплаты были проиндексированы на 10% с 1 января.
Как уточняет Ura.ru со ссылкой на свой источник, «денежное довольствие» транспортникам может вырасти как минимум на треть.
Сегодня в «Гортрансе» не хватает более трети работников. На предприятии трудятся 4354 человека при нормативной мощности в 7414 человек.
Ранее стало известно, что водителям и кондукторам «Гортранса» помогут решить жилищные проблемы.