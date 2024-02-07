Ремонтировали кровлю: подробности о пожаре в промзоне Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сообщение о возгорании поступило в 14.25 на центральный пункт пожарной части. На Северном шоссе, 12а, раньше располагалось здание завода ЖБИ. Трехэтажное здание сейчас не эксплуатируется. Реконструкцию в нем ведет ООО «Стройкомплекс».
На данный момент там ведется ремонт кровли. В связи с этим проводились огневые работы. Рабочие находились внутри, когда случился пожар. Они услышали хлопок и увидели, что утеплитель вспыхнул. Они самостоятельно эвакуировались и сообщили о возгорании в пожарную охрану, — рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
Затем приехали спасатели и пожарные. На месте работали пять единиц техники и 28 огнеборцев. Последствия пожара были ликвидированы в 16.55, его площадь составила около 100 квадратных метров.
Ранее читатель TaglCity.ru сообщил о густом черном дыме, который валил с промышленного предприятия на Северном поселке.