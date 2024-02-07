Ремонтировали кровлю: подробности о пожаре в промзоне Нижнего Тагила

Сообщение о возгорании поступило в 14.25 на центральный пункт пожарной части. На Северном шоссе, 12а, раньше располагалось здание завода ЖБИ. Трехэтажное здание сейчас не эксплуатируется. Реконструкцию в нем ведет ООО «Стройкомплекс».