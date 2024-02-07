РЭО: Органику будут перерабатывать в мусоросортировочном комплексе в Краснотурьинске

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, летом в Краснотурьинске был запущен комплексный объект по сортировке мусора. Оборудование на заводе — преимущественно отечественного производства. Также в первом квартале этого года должны завершиться строительные работы на участке компостирования органических фракций, отбираемых на новом заводе по сортировке отходов. Мощность участка будет достигать 50 тысяч тонн в год.