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РЭО: Органику будут перерабатывать в мусоросортировочном комплексе в Краснотурьинске

РЭО: Органику будут перерабатывать в мусоросортировочном комплексе в Краснотурьинске

7 февраля 2024, 19:27
Фото: reo.ru
В этом году на территории городского округа Краснотурьинск Свердловской области будут введены в эксплуатацию мощности по компостированию органических отходов.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, летом в Краснотурьинске был запущен комплексный объект по сортировке мусора. Оборудование на заводе — преимущественно отечественного производства. Также в первом квартале этого года должны завершиться строительные работы на участке компостирования органических фракций, отбираемых на новом заводе по сортировке отходов. Мощность участка будет достигать 50 тысяч тонн в год.

Мусоросортировочный комплекс заработал 28 июля минувшего года. Его строительство обошлось более чем в 900 млн рублей инвесторских средств.

По информации, озвученной замгендиректора РЭО Евгением Кареловым, в текущем году в Нижнем Тагиле Свердловской области начнет работать еще один объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Комплекс позволит сократить объемы отходов, направляемых на полигоны.

Нельзя не отметить, что ключевая задача РЭО — сформировать в Российской Федерации комплексную систему обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология». Объемы захоронения ТКО будут сокращаться; соответственно, снизится и экологическая нагрузка на население. Согласно планам, к 2030 году сортировка должна составлять 100% объема отходов, а объемы ТКО, вывозимых на захоронение, должны быть сокращены вдвое. Достичь таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

#Общество
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