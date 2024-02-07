Резкое похолодание до -23 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Затем похолодает еще сильнее. В период с 10 по 12 февраля столбики термометров буду опускаться до -21 градуса. А с 13 по 15 февраля до -23 градусов. При этом по ощущению, будет казаться вплоть до -31 градуса, так как ожидается северный ветер до 12 метров в секунду.