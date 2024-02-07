Резкое похолодание до -23 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
С пятницы 9 февраля в Нижнем Тагиле начнется снижаться температура воздуха. Днем, по прогнозам синоптиков, будет до -8 градусов, а ночью до -15 градусов. В этот же день ожидаются магнитные бури до четырех баллов.
Затем похолодает еще сильнее. В период с 10 по 12 февраля столбики термометров буду опускаться до -21 градуса. А с 13 по 15 февраля до -23 градусов. При этом по ощущению, будет казаться вплоть до -31 градуса, так как ожидается северный ветер до 12 метров в секунду.
Между тем, в МЧС свердловчан предупредили о том, что в четверг, 8 февраля, местами в регионе ожидаются сильные снегопады и гололед на дорогах. При возникновении аварий можно обращаться по телефону 101.
Ранее метеорологи предсказали, что февраль 2024 года в Свердловской области будет теплым.