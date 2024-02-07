Ряды богачей поредели: на треть сократилось число миллиардеров в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В региональном управлении Федеральной налоговой службы отчитались об итогах декларационной кампании 2023 года на пресс-конференции, которая прошла в среду, 7 февраля.
В Свердловской области в 2022 году на 20-30% снизилось число миллиардеров (в 2023-м люди подавали декларации именно за этот период). Зато налоговики констатировали рост числа миллионеров. В основном речь идет о тех, кто в 2022 году продал жилье.
Изменится ли эта тенденция в 2023 году, пока говорить рано, так как декларации в России подают до мая, уточнили в налоговой службе.
Свердловская область получила большие доходы от резидентов «Титановой долины»: 24 компании перечислили в бюджет почти 10 миллиардов рублей.