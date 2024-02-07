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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Свердловской области стало на треть меньше миллиардеров

Ряды богачей поредели: на треть сократилось число миллиардеров в Свердловской области

7 февраля 2024, 12:14
Фото: 1MI

В Свердловской области стало на треть меньше миллиардеров

Очень богатых людей в Свердловской области стало меньше, зато растет число жителей с приличными доходами.

В региональном управлении Федеральной налоговой службы отчитались об итогах декларационной кампании 2023 года на пресс-конференции, которая прошла в среду, 7 февраля.

В Свердловской области в 2022 году на 20-30% снизилось число миллиардеров (в 2023-м люди подавали декларации именно за этот период). Зато налоговики констатировали рост числа миллионеров. В основном речь идет о тех, кто в 2022 году продал жилье.

Изменится ли эта тенденция в 2023 году, пока говорить рано, так как декларации в России подают до мая, уточнили в налоговой службе.

Свердловская область получила большие доходы от резидентов «Титановой долины»: 24 компании перечислили в бюджет почти 10 миллиардов рублей.

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#Свердловская область#Деньги#Богачи#Налоги#Миллионеры#Областной бюджет#Миллиардеры#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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