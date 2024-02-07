tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

МЧС разослало свердловчанам штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

7 февраля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

МЧС разослало свердловчанам штормовое предупреждение

В некоторых частях Свердловской области 8 февраля прогнозируются метели и снегопады. В связи с этим в МЧС продлили штормовое предупреждение.

Так, по данным метеорологов, в четверг, 8 февраля, в некоторых частях региона выпадет много снега. Прогнозируется и гололед, в связи с чем свердловчан просят быть осторожнее.

Отмечается, что штормовое предупреждение действует на территории региона с 7 февраля.

Однако по другим прогнозам специалистов, а целом февраль будет теплым месяцем. А 31 января в Екатеринбурге была зафиксирована рекордно теплая для зимы погода. Было -7 градусов.

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
Узнать подробнее
#Свердловская область#Гололед#Штормовое предупреждение#Снегопады#Природа#Метеорологи#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Сегодня, 03:32
В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании
Вчера, 15:00
Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
Вчера, 10:32
«С первого дня на контроле»: Пинаев высказался об инциденте в школе Нижнего Тагила
Вчера, 15:06
Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом
Вчера, 12:29
Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском
Вчера, 12:51