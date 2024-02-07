Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Так, по данным метеорологов, в четверг, 8 февраля, в некоторых частях региона выпадет много снега. Прогнозируется и гололед, в связи с чем свердловчан просят быть осторожнее.
Отмечается, что штормовое предупреждение действует на территории региона с 7 февраля.
Однако по другим прогнозам специалистов, а целом февраль будет теплым месяцем. А 31 января в Екатеринбурге была зафиксирована рекордно теплая для зимы погода. Было -7 градусов.