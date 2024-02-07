Сшиб катком и сбросил в люк: в Екатеринбурге в суд ушло дело о ЧП на стройке

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В Чкаловском районе Екатеринбурга следователи направили в суд дело мужчины, который летом 2023 года на стройплощадке, управляя асфальтовым катком, сначала наехал на человека, а потом столкнул его в канализационный люк. Об этом информирует старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Установлено, что мужчина 1995 года рождения сел за руль дорожной техники, не имея прав на ее управление, чтобы переставить ее в другое место. Двигаясь задним ходом, он не заметил человека и наехал на него. Тот упал в канализационный люк и получил серьезные травмы.
Сотрудникам спасения и медикам, которые прибыли на место трагедии, пришлось констатировать его смерть.
Обвиняемому придется ответить по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Екатеринбурге в ванной утонула 4-летняя девочка, когда мама ненадолго вышла из комнаты.