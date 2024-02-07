Сшиб катком и сбросил в люк: в Екатеринбурге в суд ушло дело о ЧП на стройке

Установлено, что мужчина 1995 года рождения сел за руль дорожной техники, не имея прав на ее управление, чтобы переставить ее в другое место. Двигаясь задним ходом, он не заметил человека и наехал на него. Тот упал в канализационный люк и получил серьезные травмы.