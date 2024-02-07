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Стали известны подробности смертельного ДТП с шестью пострадавшими в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности смертельного ДТП с шестью пострадавшими в Нижнем Тагиле

7 февраля 2024, 07:00
Фото: ГИБДД Свердловской области
Трое пострадавших в ДТП взрослых отправлены в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила.

Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал TagilCity.ru источник.

Во второй машине женщина-водитель 20 лет жива, погибла пассажирка. В первой машине муж 41 год, жена 31 год, — добавил инсайдер.

Травмированных детей отвезли в Детскую больницу Нижнего Тагила, сообщили в региональном Минздраве. Все пострадавшие находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов. Им оказывают помощь.

Погибшая в аварии была пассажиркой. Всем пострадавшим взрослым гражданам от 20 до 41 года.

Напомним, что авария произошла на 50-м километре трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск. Врезались два легковых авто. Движение на трассе после случившегося не перекрывалось.

Также ранее столкнулись автомобиль ППС и скорая помощь. Это произошло в Нижнем Тагиле.

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