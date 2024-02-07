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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

На 17-летнего молодого человека в Асбесте напал студент с ножом

Студент техникума в Асбесте чуть не зарезал школьника из-за девушки

7 февраля 2024, 03:22
Фото: 1MI

На 17-летнего молодого человека в Асбесте напал студент с ножом

Двое молодых людей в Асбесте повздорили из-за девушки. Конфликт закончился тем, что один из них набросился с ножом на другого.

По словам очевидцев, школьник стал первым бить студента. Парни начали драться. Во время потасовки учащийся техникума вынул нож и ударил молодого человека четыре раза, рассказали в Telegram-канале «Сапа».

Пострадавшего ученика госпитализировали в медучреждение. Студента задержали в тот же день. Известно, что скандал у молодых людей произошел из-за девушки.

Напомним, 19 января 2024 года в Краснотурьинске 35-летний мужчина поссорился с 19-летним молодым человеком и во время конфликта набросился на него с ножом. Молодой человек скончался. Мужчину задержали и заключили под стражу.

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