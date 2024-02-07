Студент техникума в Асбесте чуть не зарезал школьника из-за девушки

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
По словам очевидцев, школьник стал первым бить студента. Парни начали драться. Во время потасовки учащийся техникума вынул нож и ударил молодого человека четыре раза, рассказали в Telegram-канале «Сапа».
Пострадавшего ученика госпитализировали в медучреждение. Студента задержали в тот же день. Известно, что скандал у молодых людей произошел из-за девушки.
Напомним, 19 января 2024 года в Краснотурьинске 35-летний мужчина поссорился с 19-летним молодым человеком и во время конфликта набросился на него с ножом. Молодой человек скончался. Мужчину задержали и заключили под стражу.