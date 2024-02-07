Свердловские спасатели показали класс в лыжных гонках на соревнованиях в УрФО

Свердловские лыжники-спасатели стали первыми в Уральском федеральном округе

Спортсмены-лыжники из регионального управления МЧС выиграли лыжные гонки для сотрудников МЧС Уральского федерального округа. Старты были организованы в Нижнем Тагиле.