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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Свердловские лыжники-спасатели стали первыми в Уральском федеральном округе

Свердловские спасатели показали класс в лыжных гонках на соревнованиях в УрФО

7 февраля 2024, 13:43
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские лыжники-спасатели стали первыми в Уральском федеральном округе

Спортсмены-лыжники из регионального управления МЧС выиграли лыжные гонки для сотрудников МЧС Уральского федерального округа. Старты были организованы в Нижнем Тагиле.

Отличный результат в беге на лыжах продемонстрировали спасатели из Свердловской области. Представители МЧС участвовали в гонках среди Главных управлений МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

«Серебряный» результат показали спортсмены-спасатели из Челябинской области. Бронзовую награду забрали коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее юная лыжница Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила выиграла Кубок России по прыжкам с трамплина.

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#Спорт#Свердловская область#Спасатели#Награды#Лыжные гонки#Лыжи#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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