Свердловские спасатели показали класс в лыжных гонках на соревнованиях в УрФО

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Отличный результат в беге на лыжах продемонстрировали спасатели из Свердловской области. Представители МЧС участвовали в гонках среди Главных управлений МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
«Серебряный» результат показали спортсмены-спасатели из Челябинской области. Бронзовую награду забрали коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее юная лыжница Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила выиграла Кубок России по прыжкам с трамплина.