Светло как днем: в небе над Екатеринбургом появился белый свет

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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По словам екатеринбуржцев, на улице будто день, а не ночь. При этом данное явление можно объяснить. Небо может посветлеть из-за трех факторов: облачности, снега и включенных фонарей на улице. В связи с этим свет отражается от облаков, пишет Е1.
Сотрудник обсерватории УрФУ Владилен Санакоев привел в качестве примера белую комнату.
Напомним, 4 февраля 2024 года жители Кировграда в вечернее время обратили внимание на световые столбы, которые появились в небе. Они могут образовываться от других планет, Луны, а также источников света на земле. Данное небесное явление случается редко.