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Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Жители Екатеринбурга наблюдали ночью природное явление

Светло как днем: в небе над Екатеринбургом появился белый свет

7 февраля 2024, 03:46
Фото: Е1

Жители Екатеринбурга наблюдали ночью природное явление

Небо над Екатеринбургом посветлело в ночное время. Это заметили горожане 7 февраля 2024 года.

По словам екатеринбуржцев, на улице будто день, а не ночь. При этом данное явление можно объяснить. Небо может посветлеть из-за трех факторов: облачности, снега и включенных фонарей на улице. В связи с этим свет отражается от облаков, пишет Е1.

Фото: Е1

Сотрудник обсерватории УрФУ Владилен Санакоев привел в качестве примера белую комнату.

Напомним, 4 февраля 2024 года жители Кировграда в вечернее время обратили внимание на световые столбы, которые появились в небе. Они могут образовываться от других планет, Луны, а также источников света на земле. Данное небесное явление случается редко.

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#Снег#Природное явление#Небо#Окружающая среда#Освещение#Уличное освещение#Фонари#Облачность#Свет#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане#Наблюдение
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