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Больница в Талице погасила долги перед бизнесом после вмешательства прокуратуры

Талицкая больница отдала долги по госконтрактам только после требований прокуратуры

7 февраля 2024, 08:37
Фото: 1MI

Больница в Талице погасила долги перед бизнесом после вмешательства прокуратуры

Более 11 миллионов рублей задолжало по госконтрактам руководство медучреждения в Талице. Деньги поступили на счета подрядчиков только после вмешательства прокуратуры.

Реабилитационный центр «Маян» в Талице не выплатил исполнителям госконтрактов по поставкам медикаментов и медизделий оговоренную сумму. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Данный факт проверила прокуратура Талицкого района, информация подтвердилась. Было внесено представление, в результате которого администрация учреждения в полном объеме погасила задолженность. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а главному врачу центра прокурор объявил предупреждение.

Ранее стало известно, что учителя из поселка Арти в Свердловской области жалуются на невыплаты за классное руководство, однако не обращаются в прокуратуру, так как опасаются увольнения.

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#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Талица#Прокурорская проверка#Екатеринбург#Медицинское учреждение#Дарья Бобровицкая
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