Талицкая больница отдала долги по госконтрактам только после требований прокуратуры

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Реабилитационный центр «Маян» в Талице не выплатил исполнителям госконтрактов по поставкам медикаментов и медизделий оговоренную сумму. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Данный факт проверила прокуратура Талицкого района, информация подтвердилась. Было внесено представление, в результате которого администрация учреждения в полном объеме погасила задолженность. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а главному врачу центра прокурор объявил предупреждение.
Ранее стало известно, что учителя из поселка Арти в Свердловской области жалуются на невыплаты за классное руководство, однако не обращаются в прокуратуру, так как опасаются увольнения.