«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По словам Анастасии, подписчицы редакции TagilCity.ru, у нее в подъезде этого дома живет отец. На новый год собственники квартир даже повесили на двери табличку с надписью: «Дед Мороз! Подари нам новый лифт!».
Папа после двух инфарктов, подниматься тяжело. Управляющая компания жильцов к лифтерам отправляет, те, в свою очередь, обратно. И следователи пока не разрешают восстанавливать лифт, так как расследование аварии до сих пор не завершено, — поделилась тагильчанка.
Также Анастасия предоставила копии документов, которые висят на дверях лифта на первом этаже (имеются в распоряжении редакции).
Ходатайство о разрешении восстановительного ремонта на лифте № 9908 удовлетворению не подлежит. Расследование, проводимое Уральским управлением Ростехнадзора, не завершено и выводы о причинах не сделаны, — сказано в документации.
Напомним, молодая мама провисела вниз головой более получаса. Ребенок не пострадал, он лежал внутри лифта в перевернутой коляске.
Тагильчанку доставили в больницу в состоянии средней тяжести, ее прооперировали медики. После аварии было возбуждено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидентом также заинтересовались специалисты Ростехнадзора, сотрудники Тагилстроевской прокуратуры и местного УВД.