«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину

Жители Нижнего Тагила жалуются на неработающий после аварии лифт

В Нижнем Тагиле лифт в шестом подъезде в доме на улице Удовенко, 10 до сих пор не работает после инцидента, который произошел еще в октябре 2023 года. Тогда двери устройства зажали маму с коляской. Женщина повисла между первым и вторым этажом вниз головой и травмировалась.