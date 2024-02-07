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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Жители Нижнего Тагила жалуются на неработающий после аварии лифт

«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину

7 февраля 2024, 13:48
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила жалуются на неработающий после аварии лифт

В Нижнем Тагиле лифт в шестом подъезде в доме на улице Удовенко, 10 до сих пор не работает после инцидента, который произошел еще в октябре 2023 года. Тогда двери устройства зажали маму с коляской. Женщина повисла между первым и вторым этажом вниз головой и травмировалась.

По словам Анастасии, подписчицы редакции TagilCity.ru, у нее в подъезде этого дома живет отец. На новый год собственники квартир даже повесили на двери табличку с надписью: «Дед Мороз! Подари нам новый лифт!».

Папа после двух инфарктов, подниматься тяжело. Управляющая компания жильцов к лифтерам отправляет, те, в свою очередь, обратно. И следователи пока не разрешают восстанавливать лифт, так как расследование аварии до сих пор не завершено, — поделилась тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Также Анастасия предоставила копии документов, которые висят на дверях лифта на первом этаже (имеются в распоряжении редакции).

Ходатайство о разрешении восстановительного ремонта на лифте № 9908 удовлетворению не подлежит. Расследование, проводимое Уральским управлением Ростехнадзора, не завершено и выводы о причинах не сделаны, — сказано в документации.

Напомним, молодая мама провисела вниз головой более получаса. Ребенок не пострадал, он лежал внутри лифта в перевернутой коляске.

В Нижнем Тагиле мать с коляской зажевало в лифте
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Тагильчанку доставили в больницу в состоянии средней тяжести, ее прооперировали медики. После аварии было возбуждено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидентом также заинтересовались специалисты Ростехнадзора, сотрудники Тагилстроевской прокуратуры и местного УВД.

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