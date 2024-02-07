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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Нижнем Тагиле увеличилось число преступлений, совершенных рецидивистами

Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты

7 февраля 2024, 14:07
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле увеличилось число преступлений, совершенных рецидивистами

В 2023 году количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, возросло на 3%. Их доля составляет более 35% от общего числа преступлений, зарегистрированных в 2023 году. Об этом на заседании городской думы заявил Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В 2023 году из колоний Нижнего Тагила освободилось более 2 000 человек, из которых официально остались проживать на территории города 500 человек. При этом трудоустроились только 125 человек — это 25% от общего количества оставшихся. Фактическое количество лиц, оставшихся на территории Тагила после освобождения, значительно превышает официальные показатели.

Мы имеем целый ряд примеров преступлений совершённых только что освободившимися гражданами, которые могут находиться в городе менее 6 месяцев после освобождения, совершая значительный массив всех преступлений. Об этом нам говорит статистика, согласно которой количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми возросло на 3%. Их доля составляет более 35% от общего числа преступлений зарегистрированных в 2023 году, — докладывает Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское».,

При этом Салабаев отмечает, что принимаемые совместно с другими силовыми ведомственными меры, позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду позиции добиться ее улучшения.

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