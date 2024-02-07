Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В 2023 году из колоний Нижнего Тагила освободилось более 2 000 человек, из которых официально остались проживать на территории города 500 человек. При этом трудоустроились только 125 человек — это 25% от общего количества оставшихся. Фактическое количество лиц, оставшихся на территории Тагила после освобождения, значительно превышает официальные показатели.
Мы имеем целый ряд примеров преступлений совершённых только что освободившимися гражданами, которые могут находиться в городе менее 6 месяцев после освобождения, совершая значительный массив всех преступлений. Об этом нам говорит статистика, согласно которой количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми возросло на 3%. Их доля составляет более 35% от общего числа преступлений зарегистрированных в 2023 году, — докладывает Олег Салабаев, начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское».,
При этом Салабаев отмечает, что принимаемые совместно с другими силовыми ведомственными меры, позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду позиции добиться ее улучшения.