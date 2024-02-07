Убийства, грабежи и тяжелые телесные: в Нижнем Тагиле активизировались рецидивисты

В 2023 году из колоний Нижнего Тагила освободилось более 2 000 человек, из которых официально остались проживать на территории города 500 человек. При этом трудоустроились только 125 человек — это 25% от общего количества оставшихся. Фактическое количество лиц, оставшихся на территории Тагила после освобождения, значительно превышает официальные показатели.