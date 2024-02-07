Управляющая компания заплатила 380 тысяч мужчине за падение у дома в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Пострадавший Юрий, долго испытывал дискомфорт, так как нуждался в постоянном уходе. Он решил обратиться в суд к УК «Новый горизонт». Он требовал полмиллиона рублей моральной компенсацию.
Представители компании признали вину частично и сказали, что размер компенсации должен быть 5 — 50 тысяч рублей, так как мужчина сам вел себя неосторожно.
Также УК настаивала, что виноват и в том числе фонд капремонта. В результате суд взыскал с управляющей организации 380 тысяч рублей. УК пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.
Ранее сообщалось, что стоматология в Реже выплатит пациентке 250 тысяч за перелом челюсти.