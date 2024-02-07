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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Первоуральске мужчина упал на крыльце дома и получил компенсацию

Управляющая компания заплатила 380 тысяч мужчине за падение у дома в Первоуральске

7 февраля 2024, 06:34
Фото: Свердловский облсуд

В Первоуральске мужчина упал на крыльце дома и получил компенсацию

Житель Первоуральска в марте прошлого года упал на крыльце собственного дома, после чего скатился по лестнице. В результате он сломал левую руку и пережил две операции на нее, сообщает Свердловский облсуд.

Пострадавший Юрий, долго испытывал дискомфорт, так как нуждался в постоянном уходе. Он решил обратиться в суд к УК «Новый горизонт». Он требовал полмиллиона рублей моральной компенсацию.

Представители компании признали вину частично и сказали, что размер компенсации должен быть 5 — 50 тысяч рублей, так как мужчина сам вел себя неосторожно.

Также УК настаивала, что виноват и в том числе фонд капремонта. В результате суд взыскал с управляющей организации 380 тысяч рублей. УК пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.

Ранее сообщалось, что стоматология в Реже выплатит пациентке 250 тысяч за перелом челюсти.

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