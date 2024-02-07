Управляющая компания заплатила 380 тысяч мужчине за падение у дома в Первоуральске

В Первоуральске мужчина упал на крыльце дома и получил компенсацию

Житель Первоуральска в марте прошлого года упал на крыльце собственного дома, после чего скатился по лестнице. В результате он сломал левую руку и пережил две операции на нее, сообщает Свердловский облсуд.