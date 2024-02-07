tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2024, 14:32

Published 7 февраля 2024, 14:32

Modified 7 февраля 2024, 14:34

Updated 7 февраля 2024, 14:34

В Сухом Логу подросток обвинил инспекторов ДПС в избиении

Увезли в лес и ударили: подросток из Сухого Лога обвинил сотрудников ГИБДД в побоях

7 февраля 2024, 14:32
Фото: 1MI.

В Сухом Логу подросток обвинил инспекторов ДПС в избиении

Конфликт двух 16-летних приятелей с инспекторами ДПС в Сухом Логу закончился рукоприкладством.

Двое несовершеннолетних приятелей гуляли в поздний час без взрослых, когда их остановили сотрудники ГИБДД. В результате завязалась перепалка. О происшествии в Сухом Логу Свердловской области пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

После разговора на повышенных тонах подростки стали убегать, одного из них догнали, посадили в машину и увезли в лес. Там несовершеннолетнего, по его словам, ударили.

Он вернулся домой и рассказал обо всем приятелю. Мать юноши написала на инспекторов заявление. Сами они факт избиения отрицают и говорят, что привезли мальчика домой и передали на руки родителям.

Комментариев от представителей УГИБДД по Свердловской области пока не поступало.

Ранее стало известно об автоинспекторах, которые не бросили в беде на дороге в Тавду чету пенсионеров.

Читайте также:
Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 годаИзбитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного СледкомаСемья подростков в Нижнем Тагиле угрожает девочке после побоев
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Дети#ГИБДД#Избиение#Полиция#Подростки#Сухой Лог#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика