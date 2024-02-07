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Updated Сегодня, 04:50

Первая служба за три года состоялась в женском монастыре в Среднеуральске

В бывшем скандальном монастыре в Среднеуральске прошла служба впервые за три года

7 февраля 2024, 04:50
Фото: 1MI

Первая служба за три года состоялась в женском монастыре в Среднеуральске

В Среднеуральске впервые за три года состоялась служба в бывшем женском монастыре экс-схиигумена Сергия (Николая Романова).

Сейчас на месте бывшей религиозной женской общины располагается подворье Дивеевского монастыря. Как рассказал митрополит Евгений, люди не раз интересовались, когда здесь возобновятся службы. Об этом религиозный деятель написал в Telegram-канале.

Напомним, в конце 2020 года Романова арестовали сотрудники полиции, которые устроили штурм на монастырь. Ему предъявили обвинения в доведении до самоубийства, самоуправстве и несоблюдении права на свободу выбора религии.

Монастырь после этого закрылся. Романова приговорили сперва к семи годам лишения свободы, затем ему смягчили наказание до шести лет и 11 месяцев.

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#Общество#Среднеуральск#Религиозные мероприятия#Монастырь#Служба#Прихожане#Екатеринбург#Религиозная организация#Среднеуральский женский монастырь#Елизавета Зиборова#Митрополит
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