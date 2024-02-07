В бывшем скандальном монастыре в Среднеуральске прошла служба впервые за три года

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Сейчас на месте бывшей религиозной женской общины располагается подворье Дивеевского монастыря. Как рассказал митрополит Евгений, люди не раз интересовались, когда здесь возобновятся службы. Об этом религиозный деятель написал в Telegram-канале.
Напомним, в конце 2020 года Романова арестовали сотрудники полиции, которые устроили штурм на монастырь. Ему предъявили обвинения в доведении до самоубийства, самоуправстве и несоблюдении права на свободу выбора религии.
Монастырь после этого закрылся. Романова приговорили сперва к семи годам лишения свободы, затем ему смягчили наказание до шести лет и 11 месяцев.