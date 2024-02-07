В Екатеринбурге 11-летняя девочка ушибла голову в ДТП с двумя иномарками

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
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Updated Сегодня, 15:04
В среду, 7 февраля, в столице Урала на улице Шаумяна столкнулись две иномарки — Skoda Octavia и Hyundai Solaris. Обоими транспортными средствами управляли женщины с большим стажем вождения. В одной из машин находился ребенок, который получил травмы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель Skoda Octavia двигалась со стороны улицы Начдива Васильева и врезалась в стоящий Hyundai Solaris. Второй автомобиль ждал разрешающего сигнала светофора, чтобы повернуть направо.
От резкого толчка маленькая пассажирка Hyundai Solaris сильно ударилась затылком о подголовник и ушиблась головой. Более серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что девочка был пристегнута.
За рулем Skoda Octavia находилась 44-летняя женщина с 19-летним стажем вождения и без «административки». 37-летняя мать ребенка в Hyundai Solaris с 13-летним опытом вождения также ранее к административной ответственности не привлекалась.
Утром 7 февраля «Камаз» врезался в автобус на трассе Пермь-Екатеринбург.