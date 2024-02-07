В Екатеринбурге 11-летняя девочка ушибла голову в ДТП с двумя иномарками

В среду, 7 февраля, в столице Урала на улице Шаумяна столкнулись две иномарки — Skoda Octavia и Hyundai Solaris. Обоими транспортными средствами управляли женщины с большим стажем вождения. В одной из машин находился ребенок, который получил травмы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.