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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В аварии с двумя иномарками в Екатеринбурге пострадал ребенок

В Екатеринбурге 11-летняя девочка ушибла голову в ДТП с двумя иномарками

7 февраля 2024, 15:02
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии с двумя иномарками в Екатеринбурге пострадал ребенок

На улице Шаумяна в Екатеринбурге столкнулись Skoda Octavia и Hyundai Solaris, в котором ехала 11-летняя девочка с мамой.

В среду, 7 февраля, в столице Урала на улице Шаумяна столкнулись две иномарки — Skoda Octavia и Hyundai Solaris. Обоими транспортными средствами управляли женщины с большим стажем вождения. В одной из машин находился ребенок, который получил травмы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Установлено, что водитель Skoda Octavia двигалась со стороны улицы Начдива Васильева и врезалась в стоящий Hyundai Solaris. Второй автомобиль ждал разрешающего сигнала светофора, чтобы повернуть направо.

От резкого толчка маленькая пассажирка Hyundai Solaris сильно ударилась затылком о подголовник и ушиблась головой. Более серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что девочка был пристегнута.

За рулем Skoda Octavia находилась 44-летняя женщина с 19-летним стажем вождения и без «административки». 37-летняя мать ребенка в Hyundai Solaris с 13-летним опытом вождения также ранее к административной ответственности не привлекалась.

Утром 7 февраля «Камаз» врезался в автобус на трассе Пермь-Екатеринбург.

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#Происшествия#Ребенок#Травма#ДТП#ГИБДД#Иномарки#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Бобровицкая
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