В Екатеринбурге болеющая 4-летняя девочка утонула в ванной

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В квартире с ребенком была мама. Она ненадолго отошла из ванной, не заметила, что слив закрыт. Когда она вернулась, то увидела, что ванна наполнилась, а девочка захлебнулась, пишет «Коммерсант».
Известно, что у девочки есть тяжелые врожденные заболевания. Она не могла сидеть без помощи кого-либо. Матери ребенка 29 лет. Теперь ей предстоит предстать перед судом.
Ранее мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на пруду. Известно, что ребенок прогуливался по пруду вместе с мужчиной. Когда мальчик провалился и стал тонуть, мужчина вытащил его и вызвал спасателей.