tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Четырехлетняя девочка захлебнулась в ванной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге болеющая 4-летняя девочка утонула в ванной

7 февраля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Четырехлетняя девочка захлебнулась в ванной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 4-летняя девочка с врожденными болезнями захлебнулась в ванной.

В квартире с ребенком была мама. Она ненадолго отошла из ванной, не заметила, что слив закрыт. Когда она вернулась, то увидела, что ванна наполнилась, а девочка захлебнулась, пишет «Коммерсант».

Известно, что у девочки есть тяжелые врожденные заболевания. Она не могла сидеть без помощи кого-либо. Матери ребенка 29 лет. Теперь ей предстоит предстать перед судом.

Ранее мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на пруду. Известно, что ребенок прогуливался по пруду вместе с мужчиной. Когда мальчик провалился и стал тонуть, мужчина вытащил его и вызвал спасателей.

Рыбак чуть не утонул на Тагильском пруду в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке в Свердловской областиВ Артемовском 8-летняя девочка провалилась под лед и утонулаСвердловчанин утонул на вездеходе в Иркутской области. С ним утонули еще три человека
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Девочка#Утопление#18+#Екатеринбург#Ванна#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«С первого дня на контроле»: Пинаев высказался об инциденте в школе Нижнего Тагила
Вчера, 15:06
В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании
Вчера, 15:00
Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
Вчера, 10:32
Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину
Сегодня, 03:32
Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом
Вчера, 12:29
Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском
Вчера, 12:51