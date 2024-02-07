В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президента Владимира Путина

На следующей неделе, в срок с 12 по 16 февраля, уральскую столицу посетит Владимир Путин. Область уже начала подготовку к визиту первого лица государства, а в Екатеринбурге стартовали подготовительные мероприятия, которые проводит специальная оперативная группа из Москвы. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.