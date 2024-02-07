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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

В Екатеринбурге на следующей неделе ждут Владимира Путина

В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президента Владимира Путина

7 февраля 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на следующей неделе ждут Владимира Путина

На следующей неделе столицу Среднего Урала Екатеринбург может посетить глава государства. По этой причине губернатор Евгений Куйвашев возможно перейдет в режим самоизоляции.

На следующей неделе, в срок с 12 по 16 февраля, уральскую столицу посетит Владимир Путин. Область уже начала подготовку к визиту первого лица государства, а в Екатеринбурге стартовали подготовительные мероприятия, которые проводит специальная оперативная группа из Москвы. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии визита будет работать в особом режиме, также добавляет источник.

По предварительным данным, из столицы Урала Путин отправится в Челябинск на автомобиле «Москвич».

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Свердловскую область Путин может также приехать в другие уральские города, в том числе в Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.

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#Общество#Владимир Путин#Свердловская область#Президент#Губернатор#Визит#Поездка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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