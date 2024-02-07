В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президента Владимира Путина

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
На следующей неделе, в срок с 12 по 16 февраля, уральскую столицу посетит Владимир Путин. Область уже начала подготовку к визиту первого лица государства, а в Екатеринбурге стартовали подготовительные мероприятия, которые проводит специальная оперативная группа из Москвы. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии визита будет работать в особом режиме, также добавляет источник.
По предварительным данным, из столицы Урала Путин отправится в Челябинск на автомобиле «Москвич».
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Свердловскую область Путин может также приехать в другие уральские города, в том числе в Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.