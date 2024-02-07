В Каменске-Уральском начался суд над мужчинами. Они обвиняются в убийстве боксера

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
6 февраля 2024 года во время заседания был допрошен потерпевший Владимир Нечаев, который был другом погибшего. Он подтвердил версию происшествия, рассказал «Коммерсанту» защитник потерпевшего Роман Балдин.
Напомним, убийство случилось 12 августа 2023 года в заведении Joy, где подсудимый Бабушкин вместе с подсудимым Мальцевым и их общими друзьями отмечал свой день рождения. В туалете между ними и боксером вспыхнула ссора, а потом они стали драться.
Нечаев попытался вмешаться, но его удерживал Мальцев. Бабушкин в это время выстрелил несколько раз из травматического оружия в Максимова и ударил его. От полученных травм спортсмен умер на месте. После этого Мальцев выстрелил в Нечаева. Его отвезли в больницу.