В Каменске-Уральском начался суд над мужчинами. Они обвиняются в убийстве боксера

Нечаев попытался вмешаться, но его удерживал Мальцев. Бабушкин в это время выстрелил несколько раз из травматического оружия в Максимова и ударил его. От полученных травм спортсмен умер на месте. После этого Мальцев выстрелил в Нечаева. Его отвезли в больницу.