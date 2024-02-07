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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Нижнем Тагиле мужчина незаконно хранил алкоголь на миллион рублей

В Нижнем Тагиле изъято 2300 канистр с незаконным алкоголем

7 февраля 2024, 10:50
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле мужчина незаконно хранил алкоголь на миллион рублей

В Нижнем Тагиле полицейские нашли склад в выйской части города, в котором обнаружили незаконный алкоголь: более 2300 канистр 10 литров, свыше 450 пластиковых 5-литровых бутылок.

Кроме того, стражами порядка были найдены 110 коробок с пузырьками. На них были надписи «этиловый плюс». Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Исследование подтвердило, что во всех бутылях спирт. Его владелец — мужчина, который не был ни ИП, ни юрлицом. Ему 25 лет. У него не было никаких полномочий для продажи и хранения алкоголя.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В тоже время он покупал, хранил и перевозил спирт на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено за нелегальный оборот спиртосодержащей продукции.

На него наложена мера в виде запрета на некоторые действия. Весь изъятый спирт в скором времени передадут для ликвидации.

Ранее сообщалось, что бизнесмен в Первоуральске торговал в киоске поддельными сигаретами и алкоголем.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Экспертиза#Алкоголь#Склад#Спирт#Этиловый спирт#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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