В Нижнем Тагиле изъято 2300 канистр с незаконным алкоголем

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Кроме того, стражами порядка были найдены 110 коробок с пузырьками. На них были надписи «этиловый плюс». Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Исследование подтвердило, что во всех бутылях спирт. Его владелец — мужчина, который не был ни ИП, ни юрлицом. Ему 25 лет. У него не было никаких полномочий для продажи и хранения алкоголя.
В тоже время он покупал, хранил и перевозил спирт на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено за нелегальный оборот спиртосодержащей продукции.
На него наложена мера в виде запрета на некоторые действия. Весь изъятый спирт в скором времени передадут для ликвидации.
Ранее сообщалось, что бизнесмен в Первоуральске торговал в киоске поддельными сигаретами и алкоголем.