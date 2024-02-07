В Нижний Тагил на спартакиаду съедутся «зимние» спортсмены со всей России

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В программу кроме традиционного лыжного двоеборья и прыжков с трамплина также включен ски-альпинизм — это новая олимпийская дисциплина. Специально для этого вида строители возвели на горе Белой специальную трассу, информирует нижнетагильская мэрия.
Площадки для зимних стартов организованы еще в пяти регионах РФ. Две из них — в Нижнем Тагиле. Участники поборются за 107 комплектов наград. Свердловскую область, которая впервые принимает зимнюю спартакиаду, представят 108 человек.
Напомним, что традиция проведения спартакиад, которая была широко распространена в СССР, возродилась в стране в 2022 году.
В 2024 году на забеги «Лыжни России» в Свердловской области выходили семейные пары впервые в истории.