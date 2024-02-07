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Published Сегодня, 10:42

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В Нижний Тагил на спартакиаду съедутся «зимние» спортсмены со всей России

7 февраля 2024, 10:42

В Нижний Тагил на Всероссийскую спартакиаду приедут более 330 участников

Болельщики в Нижнем Тагиле ожидают приезда более 330 спортсменов из разных уголков России, которые разыграют медали II Всероссийской спартакиады.

В программу кроме традиционного лыжного двоеборья и прыжков с трамплина также включен ски-альпинизм — это новая олимпийская дисциплина. Специально для этого вида строители возвели на горе Белой специальную трассу, информирует нижнетагильская мэрия.

Площадки для зимних стартов организованы еще в пяти регионах РФ. Две из них — в Нижнем Тагиле. Участники поборются за 107 комплектов наград. Свердловскую область, которая впервые принимает зимнюю спартакиаду, представят 108 человек.

Напомним, что традиция проведения спартакиад, которая была широко распространена в СССР, возродилась в стране в 2022 году.

В 2024 году на забеги «Лыжни России» в Свердловской области выходили семейные пары впервые в истории.

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#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Участники#Спартакиада#Лыжня России#Лыжный спорт#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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