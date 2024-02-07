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В России отменяют концерты Лолиты после участия в вечеринке блогера Ивлеевой

В России отменяют концерты Лолиты после участия в вечеринке блогера Ивлеевой

7 февраля 2024, 17:35
Фото: vk.com/lolitasu
В конце минувшего года Лолита Милявская тщательно готовилась к туру по регионам России. Однако певица была вынуждена изменить свои планы, поскольку ее начали бойкотировать после участия в неоднозначной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

Новогодние праздники для артистов всегда были периодом концертного «чеса». Не являясь исключением, Милявская намеревалась много работать, активно участвуя в корпоративах, а после Нового года отправиться в тур по российским городам. Но концерты Лолиты начали отменять, указывая в качестве причины посещение скандальной «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Настя Ивлеева организовала в Москве.

Из запланированных выступлений звезды были отменены концерты во многих городах Подмосковья. Турне певицы по Сибири и Уралу также остается под вопросом. На отмене выступления Лолиты в Тюмени активно настаивает общественность, сообщает newia.ru.

Сама же Милявская утверждает, что нашумевшее мероприятие она посетила с целью расслабиться и повеселиться, поскольку к концу года устала от работы. Певица подчеркнула, что формат вечеринки был заявлен как «выставка», поэтому многие из участников согласились прийти.

Также Лолита отмечает, что мероприятие носило ироничный, а не сексуальный характер.

Несмотря на отрицательные финансовые последствия необычного отдыха, певица не унывает и собирается заниматься домом и садом.

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