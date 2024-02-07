В России отменяют концерты Лолиты после участия в вечеринке блогера Ивлеевой

Новогодние праздники для артистов всегда были периодом концертного «чеса». Не являясь исключением, Милявская намеревалась много работать, активно участвуя в корпоративах, а после Нового года отправиться в тур по российским городам. Но концерты Лолиты начали отменять, указывая в качестве причины посещение скандальной «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Настя Ивлеева организовала в Москве.