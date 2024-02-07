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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Нижнем Тагиле загорелось промышленное предприятие

Валит черный дым. Пожар разгорелся на промышленном предприятии в Нижнем Тагиле

7 февраля 2024, 10:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле загорелось промышленное предприятие

Днем 7 февраля в Нижнем Тагиле произошел пожар на промышленном предприятии на Северном поселке.

По словам подписчика редакции TagilCity.ru, огонь охватил промышленное предприятие около 15.00. На видео он запечатлел как оттуда валит густой черный дым.

Пожар на промышленном предприятии на Северном поселке. Приехало много пожарных машин, — рассказал тагильчанин Андрей.

Также он скинул местоположение на карте, где произошло возгорание. Судя по данным, это в районе мебельного завода «Планта».

Фото: tagilcity.ru

Журналист TagilCity.ru запросил информацию о пожаре в отделе надзорной деятельности. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее стало известно, что во дворе дома в центре Нижнего Тагила сгорел автомобиль. Вскоре после этого пожарные машины были замечены очевидцами у отеля Demidov Plaza.

Пожарные машины съехались к отелю Demidov Plaza в Нижнем Тагиле
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