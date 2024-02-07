Ветер и солнце ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Так, в субботу, 10 февраля, в городе будет -14 градусов днем и до -18 градусов в ночное время. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
В воскресенье, 11 февраля, прогнозируется аналогичная погода — днем -14 градусов, а ночью -19 градусов. В оба дня будет ветрено, малооблачно и без осадков.
Напротив, снегопады в Нижнем Тагиле прогнозируются на вечер среды, а также в четверг (8–9 февраля).
Напомним, что на 8 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается гололед и сильный ветер. В связи с этим автомобилистов попросили, по возможности, не выезжать на дороги.