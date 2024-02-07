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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Ветер и солнце ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Ветер и солнце ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

7 февраля 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney
В выходные в Нижнем Тагиле будет солнечно. При этом прогнозируется ветер, который достигнет 9 метров в секунду.

Так, в субботу, 10 февраля, в городе будет -14 градусов днем и до -18 градусов в ночное время. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

В воскресенье, 11 февраля, прогнозируется аналогичная погода — днем -14 градусов, а ночью -19 градусов. В оба дня будет ветрено, малооблачно и без осадков.

Напротив, снегопады в Нижнем Тагиле прогнозируются на вечер среды, а также в четверг (8–9 февраля).

Напомним, что на 8 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается гололед и сильный ветер. В связи с этим автомобилистов попросили, по возможности, не выезжать на дороги.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Ветер#Окружающая среда#Природа#Пасмурная погода#Екатеринбург#Прохладная погода#Дарья Сорокина
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