Водителей попросили отказаться от поездок на машинах в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По данным на 16:00 7 февраля на территории региона произошло более 35 ДТП, в результате которых погибли три человека. Еще семь человек, в том числе дети, получили травмы.
Инспекторы ДТП просят водителей по возможности не пользоваться личным транспортом, так как на дорогах сейчас ухудшена видимость, гололед и сильный ветер. В случае ЧП нужно звонить по телефону 112.
Напомним, что в регионе МЧС продлило штормовое предупреждение в связи с непогодой на 8 февраля.