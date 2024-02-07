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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

О гололеде предупредили жителей Свердловской области

Водителей попросили отказаться от поездок на машинах в Свердловской области

7 февраля 2024, 12:43
Фото: ГИБДД Свердловской области

О гололеде предупредили жителей Свердловской области

Сотрудники ГИБДД попросили водителей не ездить по дорогам региона в связи с гололедицей.

По данным на 16:00 7 февраля на территории региона произошло более 35 ДТП, в результате которых погибли три человека. Еще семь человек, в том числе дети, получили травмы.

Инспекторы ДТП просят водителей по возможности не пользоваться личным транспортом, так как на дорогах сейчас ухудшена видимость, гололед и сильный ветер. В случае ЧП нужно звонить по телефону 112.

Напомним, что в регионе МЧС продлило штормовое предупреждение в связи с непогодой на 8 февраля.

Штормовое предупреждение из-за аномальных холодов объявлено в Свердловской области
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#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Погода#Гололед#Непогода#Природа#Пасмурная погода#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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