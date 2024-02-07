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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Юные пожарные из Нижнего Тагила показали мастерство на районных соревнованиях

Юные «Горячие сердца» из Нижнего Тагила продемонстрировали навыки взрослых пожарных

7 февраля 2024, 11:45
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Юные пожарные из Нижнего Тагила показали мастерство на районных соревнованиях

Лучшие пожарные дружины определили в Нижнем Тагиле. Самые маленькие огнеборцы учатся в пятом классе.

Юные ЮИДовцы из Нижнего Тагила доказали, что хорошо знают не только правила дорожного движения, но и знакомы с навыками спасения на пожарах. В городском управлении образования подвели итоги соревнований «Горячее сердце», в которых участвовали 28 дружин из разных школ.

Во время соревнований школьники не только показали теоретические знания в области пожарной безопасности, но и удивили жюри навыками оказания первой доврачебной помощи.

Даже взрослые опытные пожарные удивились, как ловко ребята скатывали пожарные рукава, как умело облачались в пожарные костюмы и завязывали узлы.

Победителей определяли в трех возрастных группах. Среди учеников 5-6 классов безусловную победу одержали команды школы №50, ПГ и Лицея. Среди учеников 7-8 классов лучшими стали команды школ № 30, 61 и 3.

У старшеклассников отличились ребята из школ №18, 36 и ПГ.

Ранее стало известно, что Нижний Тагил станет одной из площадок для проведения II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта.

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