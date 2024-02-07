Юные «Горячие сердца» из Нижнего Тагила продемонстрировали навыки взрослых пожарных

Юные ЮИДовцы из Нижнего Тагила доказали, что хорошо знают не только правила дорожного движения, но и знакомы с навыками спасения на пожарах. В городском управлении образования подвели итоги соревнований «Горячее сердце», в которых участвовали 28 дружин из разных школ.