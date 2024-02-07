Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По словам Светланы, Антон Кудрявцев, который был в тот день за рулем, на слушании не показывал никаких эмоций.
Он сидел с абсолютно каменным лицом, как будто это не он 5 сентября ехал пьяный и сбил меня. Даже показания толком не давал. Единственно сказал, что вину не признает, потому что у него случился приступ эпилепсии, — рассказала Светлана Белькова в соцсетях.
По словам пострадавшей, следующее судебное заседание будет в марте.
Надеюсь, я уже оклемаюсь после операции. Я обязательно приеду и буду присутствовать. Хочется взглянуть в глаза друзьям Кудрявцева, которые ехали рядом с ним и распивали спиртное, а также послушать свидетелей по моему уголовному делу, — отметила тагильчанка.
Также Светлана Белькова рассказала, что адвокат озвучил гражданский иск по возмещению морального вреда здоровью в два миллиона рублей.
Сколько будет удовлетворено судьей не знаю, но надеюсь, что удовлетворят в полном объеме. Мне предстоит еще много операций и длительное лечение, — пояснила женщина.
На лечение и реабилитацию Светлана Белькова потратила уже около миллиона рублей. Однако это не последние траты, так как ей предстоит еще несколько дорогостоящих операций.
Светлану Белькову сбил на пешеходном переходе на улице Алтайская водитель ВАЗа Антон Кудрявцев, когда она отправилась за подарком мужу на день рождения. Тагильчанка получила множественные серьезные травмы и впала в кому. Она перенесла несколько сложных операций на руках и ногах, получила инвалидность и снова вышла на работу.