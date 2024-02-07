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Виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле не признает в суде свою вину

Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину

7 февраля 2024, 03:32
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле не признает в суде свою вину

В конце января 2024 года в Нижнем Тагиле состоялось первое заседание по рассмотрению уголовного дела о ДТП, которое произошло 5 сентября 2022 года. Тогда пострадавшая Светлана Белькова получила серьезные травмы.

По словам Светланы, Антон Кудрявцев, который был в тот день за рулем, на слушании не показывал никаких эмоций.

Он сидел с абсолютно каменным лицом, как будто это не он 5 сентября ехал пьяный и сбил меня. Даже показания толком не давал. Единственно сказал, что вину не признает, потому что у него случился приступ эпилепсии, — рассказала Светлана Белькова в соцсетях.

По словам пострадавшей, следующее судебное заседание будет в марте.

Надеюсь, я уже оклемаюсь после операции. Я обязательно приеду и буду присутствовать. Хочется взглянуть в глаза друзьям Кудрявцева, которые ехали рядом с ним и распивали спиртное, а также послушать свидетелей по моему уголовному делу, — отметила тагильчанка.

Также Светлана Белькова рассказала, что адвокат озвучил гражданский иск по возмещению морального вреда здоровью в два миллиона рублей.

Сколько будет удовлетворено судьей не знаю, но надеюсь, что удовлетворят в полном объеме. Мне предстоит еще много операций и длительное лечение, — пояснила женщина.

На лечение и реабилитацию Светлана Белькова потратила уже около миллиона рублей. Однако это не последние траты, так как ей предстоит еще несколько дорогостоящих операций.

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Светлану Белькову сбил на пешеходном переходе на улице Алтайская водитель ВАЗа Антон Кудрявцев, когда она отправилась за подарком мужу на день рождения. Тагильчанка получила множественные серьезные травмы и впала в кому. Она перенесла несколько сложных операций на руках и ногах, получила инвалидность и снова вышла на работу.

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