Заявил о приступе эпилепсии. Виновник пьяного ДТП в Тагиле не признает свою вину

Светлану Белькову сбил на пешеходном переходе на улице Алтайская водитель ВАЗа Антон Кудрявцев, когда она отправилась за подарком мужу на день рождения. Тагильчанка получила множественные серьезные травмы и впала в кому. Она перенесла несколько сложных операций на руках и ногах, получила инвалидность и снова вышла на работу.