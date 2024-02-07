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Мужчина в Полевском устроил дебош в подъезде

Житель Полевского бегал по подъезду с ножом и выпал с третьего этажа

7 февраля 2024, 04:08
Фото: 1MI

Мужчина в Полевском устроил дебош в подъезде

43-летний мужчина в Полевском бегал по подъезду дома с криками, вооружившись ножом, а потом выпал на улицу. Инцидент произошел 4 февраля 2024 года.

За два дня до происшествия горожанин бегал в подъезде и, по словам очевидца, кричал, что его убивают. По предположению соседей, он был в наркотическом опьянении, пишет Ура.ру.

Спустя время после этого мужчина снова стал бегать по подъезду. При этом в этот раз он схватил нож. Затем свердловчанин устроил в своей квартире погром, а потом вышел на балкон и упал вниз.

На место ЧП вызвали скорую помощь и полицию. Мужчину отвезли в больницу. Сотрудники полиции в настоящее время не могут с ним поговорить, так как врачи этого не разрешают.

Напомним, 30 января 2024 года пассажир поезда Абакан — Москва говорил, что его преследуют демоны, кричал, а затем несколько раз ударил себя ножом. Его увезли в медучреждение.

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