Житель Полевского бегал по подъезду с ножом и выпал с третьего этажа

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
За два дня до происшествия горожанин бегал в подъезде и, по словам очевидца, кричал, что его убивают. По предположению соседей, он был в наркотическом опьянении, пишет Ура.ру.
Спустя время после этого мужчина снова стал бегать по подъезду. При этом в этот раз он схватил нож. Затем свердловчанин устроил в своей квартире погром, а потом вышел на балкон и упал вниз.
На место ЧП вызвали скорую помощь и полицию. Мужчину отвезли в больницу. Сотрудники полиции в настоящее время не могут с ним поговорить, так как врачи этого не разрешают.
Напомним, 30 января 2024 года пассажир поезда Абакан — Москва говорил, что его преследуют демоны, кричал, а затем несколько раз ударил себя ножом. Его увезли в медучреждение.