Жителей Екатеринбурга отправили на Гоа без багажа, чтобы не перегружать самолет

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Туристы из Екатеринбурга оказались без личных вещей и летней одежды в одном из самых жарких мест планеты. Они прилетели на Гоа без багажа, который не взяли на борт из-за возможного перегруза. О ситуации пишет E1.ru.
Как рассказала дочь супружеской пары, которая летела этим рейсом, у людей просто не во что переодеться, все они в зимней одежде. У ее матери не оказалось под рукой скандинавских палок, без которых она плохо ходит. У других пассажиров в багаже остался инсулин.
В компании «Аэрофлот» уже принесли туристам свои извинения, объяснив инцидент неблагоприятными погодными условиями, а точнее сильным встречным ветром, из-за чего было установлено ограничение по весу.
Багаж все-таки вылетит вслед за хозяевами, но только через три дня, не раньше субботы.
5 февраля житель Екатеринбурга застрял в московском аэропорту «Домодедово» из-за задержки рейса.