Жителей Екатеринбурга отправили на Гоа без багажа, чтобы не перегружать самолет

Как рассказала дочь супружеской пары, которая летела этим рейсом, у людей просто не во что переодеться, все они в зимней одежде. У ее матери не оказалось под рукой скандинавских палок, без которых она плохо ходит. У других пассажиров в багаже остался инсулин.