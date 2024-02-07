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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Улетевшие на Гоа жители Екатеринбурга остались без багажа

Жителей Екатеринбурга отправили на Гоа без багажа, чтобы не перегружать самолет

7 февраля 2024, 15:25
Фото: 1MI

Улетевшие на Гоа жители Екатеринбурга остались без багажа

В неприятной ситуации оказались жители Екатеринбурга прилетевшие на Гоа рейсом «Аэрофлота». Они оказались в тропическом климате в зимней одежде, так как багажа на самолете не оказалось.

Туристы из Екатеринбурга оказались без личных вещей и летней одежды в одном из самых жарких мест планеты. Они прилетели на Гоа без багажа, который не взяли на борт из-за возможного перегруза. О ситуации пишет E1.ru.

Как рассказала дочь супружеской пары, которая летела этим рейсом, у людей просто не во что переодеться, все они в зимней одежде. У ее матери не оказалось под рукой скандинавских палок, без которых она плохо ходит. У других пассажиров в багаже остался инсулин.

В компании «Аэрофлот» уже принесли туристам свои извинения, объяснив инцидент неблагоприятными погодными условиями, а точнее сильным встречным ветром, из-за чего было установлено ограничение по весу.

Багаж все-таки вылетит вслед за хозяевами, но только через три дня, не раньше субботы.

5 февраля житель Екатеринбурга застрял в московском аэропорту «Домодедово» из-за задержки рейса.

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#Туристы#Самолет#Рейс#Багаж#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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