Жителям Свердловской области посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Если в загранпаспорте вместо Свердловска указан Екатеринбург или имеются любые другие ошибки и опечатки, то такой паспорт лучше сдать и получить новый. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на своего подписчика, которому такой совет дали сотрудники отдела миграции МВД в Каменск-Уральске.
Если в документе есть ошибки, то это может стать поводом для погранслужбы не выпустить россиянина за границу, пояснили в ведомстве. Действия пограничников регулируются федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», поправки к которому вступили в силу в декабре прошлого года.
Напомним, что ранее в России прогремела история о жительнице Екатеринбурга, которую пограничники не выпустили в Турцию из-за ошибки в документе. Позднее эту информацию в погрануправлении ФСБ опровергли.