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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:24

В полиции Каменск-Уральска посоветовали сдать загранпаспорта с ошибками

Жителям Свердловской области посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками

7 февраля 2024, 15:22
Фото: 1MI

В полиции Каменск-Уральска посоветовали сдать загранпаспорта с ошибками

Полиция Каменск-Уральска советует всем жителям региона проверить загранпаспорт на наличие ошибок и обменять документ в случае необходимости.

Если в загранпаспорте вместо Свердловска указан Екатеринбург или имеются любые другие ошибки и опечатки, то такой паспорт лучше сдать и получить новый. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на своего подписчика, которому такой совет дали сотрудники отдела миграции МВД в Каменск-Уральске.

Если в документе есть ошибки, то это может стать поводом для погранслужбы не выпустить россиянина за границу, пояснили в ведомстве. Действия пограничников регулируются федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», поправки к которому вступили в силу в декабре прошлого года.

Напомним, что ранее в России прогремела история о жительнице Екатеринбурга, которую пограничники не выпустили в Турцию из-за ошибки в документе. Позднее эту информацию в погрануправлении ФСБ опровергли.

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#Свердловская область#Полиция#МВД#Документы#Путешествия#Загранпаспорт#Ошибки#Екатеринбург#Пограничники#Дарья Бобровицкая
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