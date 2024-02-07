Жителям Свердловской области посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками

Если в документе есть ошибки, то это может стать поводом для погранслужбы не выпустить россиянина за границу, пояснили в ведомстве. Действия пограничников регулируются федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», поправки к которому вступили в силу в декабре прошлого года.