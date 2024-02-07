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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:23

Житель Екатеринбурга обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Жителю Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы за случайный наезд на разнорабочего

7 февраля 2024, 10:23
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга обвиняется в причинении смерти по неосторожности

28-летний молодой человек в Екатеринбурге обвиняется в том, что он насмерть сбил рабочего строительным катком. Происшествие случилось на стройплощадке в августе 2023 года.

Молодой человек заметил на стройплощадке каток и решил переставить его в тень от солнца. Несмотря на то, что у него не имелось прав на управление им, екатеринбуржец сел за руль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время движения задним ходом каток случайно наехал на разнорабочего. Потерпевший от удара транспортом рухнул в люк и получил травмы тела, головы и конечностей.

В итоге в тот же день он скончался. В отношении горожанина, который сбил погибшего, возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, в декабре 2023 года в Асбесте погиб сотрудник местного завода.

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