Жителю Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмы за случайный наезд на разнорабочего

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Молодой человек заметил на стройплощадке каток и решил переставить его в тень от солнца. Несмотря на то, что у него не имелось прав на управление им, екатеринбуржец сел за руль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Во время движения задним ходом каток случайно наехал на разнорабочего. Потерпевший от удара транспортом рухнул в люк и получил травмы тела, головы и конечностей.
В итоге в тот же день он скончался. В отношении горожанина, который сбил погибшего, возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюремного заключения.
Напомним, в декабре 2023 года в Асбесте погиб сотрудник местного завода.